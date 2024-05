BPOLI S: DB-Mitarbeiter verbal und körperlich attackiert

Heilbronn (ots) - Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen bislang unbekannten Täter ist es am vergangenen Freitag (24.05.2024) in der Nähe des Haltepunktes Heilbronn-Sülmertor gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll der Unbekannte am Freitagabend zunächst mehrere Schottersteine auf die Gleise gelegt und sich anschließend entfernt haben. Der Lokführer eines von Würzburg in Richtung ...

mehr