Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbrüche in Baucontainer - Zeugen gesucht

Niefern (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag gleich in zwei Baucontainer im Ortsteil Niefern eingebrochen. Nach derzeitigem Sachstand war ein Materialcontainer auf einer Baustelle in der Straße "An der Enz" das Ziel der Einbrecher. Nach dem sie sich gewaltsam Zutritt in das Innere verschafft haben, entwendeten sie einen Bodenstampfer sowie ein Stromaggregat. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ungefähr 4.000 Euro. In einen weiteren, in der Straße "Neuer Weg" befindlichen Container wurde ebenfalls durch gewaltsames Öffnen der Türe betreten. Im Anschluss entwendeten die Eindringlinge mehrere schwere Arbeitsgeräte sowie Kabeltrommel im Gesamtwert von circa 4.000 Euro. Der verursachte Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Gegebenheit kann derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Der Polizeiposten Niefern-Öschelbronn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuge sowie Hinweisgeber sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041/96930 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell