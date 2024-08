POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs

Karlsbad (ots) - Zu einer Vollsperrung ist es am Montagmittag auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe gekommen, nachdem ein Lkw in die Leitplanken fuhr. Nach derzeitigem Stand befuhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger die Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Karlsbad in ...

mehr