POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unter Alkoholeinfluss gegen Schutzplanke gefahren

Nagold (ots)

Beschädigte Schutzplanken und ein größerer Sachschaden an einem Fahrzeug sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen auf der Bundesstraße 463 bei Nagold.

Nach bisherigen Kenntnisstand befuhr eine 31-jährige Fahrerin eines Opels kurz vor 04:50 Uhr die Bundesstraße 463 von Nagold-Gündringen kommend in Fahrtrichtung Nagold- Iselshausen. Kurz vor dem Friedhof in Iselshausen kam die Autofahrerin nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Die Fahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachsachschaden in Höhe von circa 2.500 EUR.Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten vom Polizeirevier Nagold Anzeichen einer Alkoholisierung bei der Fahrzeuglenkerin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Die 31-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen dem Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs.

