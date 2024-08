Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (KA) Karlsbad - Verkehrsunfall eines Lkw sorgt für Vollsperrung auf der Autobahn 8

Karlsbad (ots)

Zu einer Vollsperrung ist es am Montagmittag auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe gekommen, nachdem ein Lkw in die Leitplanken fuhr.

Nach derzeitigem Stand befuhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger die Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Karlsbad in Fahrtrichtung Karlsruhe. Vermutlich aufgrund einer medizinischen inneren Ursache bei dem 52-jährigen Fahrzeuglenker kam der Lkw nach rechts in die Leitplanken und wurde nach links abgewiesen. Hier fuhr das Fahrzeug in die Betonleitplanken und kam nach geraumer Zeit auf Höhe Karlsbad - Ortsteil Mutschelbach, der linken Fahrspur zum Stehen. Das Fahrzeug verlor hierbei über mehrere Fahrspuren Kraftstoff.

Der Lkw-Fahrer wurde vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden des nicht fahrbereiten Kraftfahrzeuges beläuft sich nach derzeitigem Sachstand auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Auf Grund des ausgelaufenen Kraftstoffs ist eine Nassreinigung erforderlich, welche andauert.

Die Autobahn ist für die Unfallaufnahme und die anstehenden Reinigungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Karlsruhe weiterhin voll gesperrt. Der Verkehr wird bei der Anschlussstelle Pforzheim-West abgeleitet.

Im Einsatz waren 9 Fahrzeueg der Feuerwehren Pforzheim und Remchingen sowie drei Funkstreifenbesatzungen der Polizei

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell