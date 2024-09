Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der B311 zwischen Neuhausen ob Eck und Worndorf - Auto kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum (05.09.2024)

NEuhausen ob Eck, B311 (ots)

In der Nacht auf Donnerstag hat sich auf der Bundesstraße 311 zwischen Neuhausen ob Eck und Worndorf ein Unfall ereignet, bei dem eine Person schwer verletzt worden ist. Ein 50-Jähriger fuhr gegen 02.30 Uhr mit einem VW Golf von Neuhausen ob Eck in Richtung Worndorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Infolge dessen rutschte das Auto einen Abhang hinunter, ehe es dort liegen blieb. Dem in seinem Wagen eingeklemmten Mann gelang es noch selbstständig seine Frau zu kontaktieren, die schließlich den Notruf absetzte. Die daraufhin ebenfalls alarmierte Feuerwehr rettete den schwer verletzten 50-Jährigen aus dem demolierten VW. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich und das Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

