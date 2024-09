Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizeieinsatz in Berufsschule

Bad Kreuznach (ots)

In der Berufsbildenden Schule (BBS) in der Ringstraße in Bad Kreuznach kam es am heutigen Dienstag zu einem Polizeieinsatz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde gegen kurz nach 11 Uhr ein Reizstoff versprüht. Es wurden 36 Personen, überwiegend Schüler*innen, nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Die Betroffenen werden vom Rettungsdienst versorgt. Es bestand keine Gefahrenlage für Schüler, Lehrer und Angestellte sowie auch die übrige Bevölkerung. Nach ersten Recherchen kommt zum jetzigen Zeitpunkt ein 16-Jähriger als Tatverdächtiger in Frage, der nicht Schüler der BBS ist.

Die Ermittlungen zu den konkreten Abläufen und Hintergründen der Vorkommnisse sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Kreuznach. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 - 8811107.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell