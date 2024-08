Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: 15 Jahre alter E-Scooter-Fahrer angefahren und dann geflüchtet -Zeugenaufruf-

Bad Kreuznach - Mainzer Straße (ots)

Am 27.08.2024 befuhr ein 15 Jahre alter Junge mit seinem E-Scooter die Mainzer Straße in Bad Kreuznach OT Planig in Richtung B 41. Auf Höhe der Hausnummer 15 fährt ein PKW dem E-Scooter sehr dicht auf und hupt. Beim folgenden Überholvorgang kommt es zur Berührung zwischen dem Außenspiegel des PKWs und dem Lenker des Scooters, so dass der Fahrer stürzt und sich im Gesicht verletzt. Der PKW-Fahrer entfernt sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen roten Ford mit KH-Kennzeichen gehandelt haben, welcher mutmaßlich von einem Mann geführt wurde. Wer kann Hinweise zum Unfallhergang oder dem unbekannten Fahrer geben?

Hinweise bitte an die PI Bad Kreuznach unter 0671-8811101 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell