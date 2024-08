POL-PDKH: Vermisstensuche nach Herrn Hans Ulrich Stern erfolgreich beendet -Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bad Kreuznach (ots) - Am heutigen Samstag, gegen 12.20 Uhr, ereignete sich an dem Rotenfelsmassiv bei Bad Münster a. St./E. ein tragischer Kletterunfall. Ein 21-jähriger und ein 26-jähriger Mann kletterten gesichert an der Felswand. Als der 26-Jährige aus unbekannten Gründen plötzlich den Halt verlor und ins Seil fiel, riss das Sicherungsseil und der junge Mann stürzte ca. weitere 40 Meter in die Tiefe. Hierbei ...

