Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kletterunfall am Rotenfelsmassiv

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Samstag, gegen 12.20 Uhr, ereignete sich an dem Rotenfelsmassiv bei Bad Münster a. St./E. ein tragischer Kletterunfall. Ein 21-jähriger und ein 26-jähriger Mann kletterten gesichert an der Felswand. Als der 26-Jährige aus unbekannten Gründen plötzlich den Halt verlor und ins Seil fiel, riss das Sicherungsseil und der junge Mann stürzte ca. weitere 40 Meter in die Tiefe. Hierbei verletzte sich der Kletterer so schwer, dass er vor Ort verstarb. Sowohl der tödlich Verunglückte als auch der zweite Kletterer mussten durch die Flugrettung geborgen werden. Der 21-jährige Mann erlitt einen Schock und musste betreut werden. Für die Dauer des Einsatzes musste die L 235 für 3,5 Stunden vollgesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern noch an.

