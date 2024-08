Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brand mehrerer Verteilerkästen in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Waldalgesheimer Straße (ots)

Am 10.08.2024 gegen 12:56 Uhr erlangte die PI Bad Kreuznach Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhauses in Bad Kreuznach. Vor Ort stellte sich heraus, dass nach derzeitigem Kenntnisstand in einem im Keller gelegenen Technikraum mehrere Verteilerkästen aufgrund eines technischen Defektes gebrannt haben. Durch den entstandenen Qualm wurden vier Bewohner (ein Mann im Alter von 82 Jahren und drei Frauen im Alter von 65, 64 und 58 Jahren) beim Verlassen des Gebäudes im Treppenhaus in Form von Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. Nach Auslüften des des Gebäudes durch die Feuerwehr Bad Kreuznach, welche mit 42 Einsatzkräften vor Ort war, wurde das Mehrfamilienhaus wieder freigegeben. Der Sachschaden dürfte bei ca. 5000 EUR liegen.

