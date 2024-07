POL-PDKH: Betrunkener Autofahrer schlafend hinterm Steuer angetroffen

Bad Kreuznach (ots) - Am Freitagmorgen, dem 26.07.2024, kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem größeren Parkplatz in der Planiger Straße in Bad Kreuznach. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer rutschte beim Einparken vom Bremspedal seines automatikbetriebenen Mercedes-Benz und fuhr in das ...

