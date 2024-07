POL-PDKH: Frontalzusammenstoß mit flüchtigem Verursacher

Bad Kreuznach (ots) - Wie bereits in der Erstmitteilung veröffentlicht, kam es am heutigen 22.07.2024 gegen 12:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Fußgängerzone der Kreuzstraße in Bad Kreuznach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 73-jährige Fahrzeugführerin die Viktoriastraße in Fahrtrichtung Wilhelmsstraße. Vermutlich aufgrund einer medizinischen ...

mehr