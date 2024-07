Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall in der Fußgängerzone in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Wie bereits in der Erstmitteilung veröffentlicht, kam es am heutigen 22.07.2024 gegen 12:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Fußgängerzone der Kreuzstraße in Bad Kreuznach.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 73-jährige Fahrzeugführerin die Viktoriastraße in Fahrtrichtung Wilhelmsstraße. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr von der Viktoriastraße geradeaus über den Bourger Platz in die Fußgängerzone der Kreuzstraße. Hierbei kollidierte sie zunächst frontal mit einem dortigen Verkehrspoller und im weiteren Verlauf mit einem 61-jährigen Fußgänger. Nach Kollision mit mehreren Fahrradständern kam die Fahrzeugführerin schließlich mit ihrem PKW zum Stehen. Der Fußgänger wurde vor Ort schwer, allerdings nicht lebensbedrohlich, verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführerin wurde ebenfalls zur Abklärung einer inneren Ursache ins Krankenhaus verbracht. Weitere Passanten sind nach derzeitigem Stand nicht zu Schaden gekommen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Verkehrsgutachter beauftragt und die Sicherstellung des Führerscheins der Unfallverursacherin angeordnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell