Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Alleinunfall mit zwei verletzten Insassen

Bad Kreuznach, B41 (ots)

Am 09.07.2024 gegen 09:51 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall auf der B41, vor der Anschlussstelle L244 in Fahrtrichtung BAB 61, gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die PKW-Fahrerin alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, worauf sich das Fahrzeug überschlug und hinter der dortigen Leitplanke zum Stehen kam. Beim Verkehrsunfall wurden die 25-jährige Fahrerin und der 6-jährige Insasse verletzt (jeweils nicht lebensbedrohlich) und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Die B41 (in Fahrtrichtung BAB 61) musste zur Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell