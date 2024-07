Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Erhebliches Polizeiaufgebot verhindert körperliche Auseinandersetzung auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Kornmarkt (ots)

Nachdem am 06.07. gegen 23 Uhr bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach mehrere Anrufe bezüglich einer bevorstehenden körperlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach eingingen, konnten die entsandten Polizeikräfte an der genannten Örtlichkeit rund 250 beteiligte Personen und eine aufgeheizte Stimmung feststellen. Hintergrund der verbalen Auseinandersetzung war das verlorene EM-Viertelfinalspiel der Türkei gegen die Niederlande. Mehrere anhand von Fahnen und Trikots als türkische Fans erkennbare Personen gerieten mit ca. 25 Provokateuren, welche die türkischen Fans nach der Niederlage durch Aussagen über das Spiel reizten, in Streit. Nur ein erhebliches Polizeiaufgebot mit Unterstützung mehrerer benachbarter Polizeidienststellen und der Bundespolizei konnte eine körperliche Auseinandersetzung verhindern und die Personen entfernten sich letztendlich von der Örtlichkeit. Es kam auch dank der starken Polizeipräsenz zu keinem weiteren Aufeinandertreffen im Laufe der Nacht.

