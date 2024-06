Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bad Kreuznach, Saline Karlshalle (ots)

Am 28.06.2024 gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Hierbei befuhr der 29-Jährige aus Bad Kreuznach den steilen Sophie-Sondhelm-Weg in Fahrtrichtung Saline Karlshalle und wollte nach links in Richtung Salinental fahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und dem damit verbundenen abrupten Bremsvorgang, wurde der Radfahrer über den Lenker geschleudert und landete mit dem Oberschenkel auf dem linken Bremshebel an Lenker, welcher sich dann durch die Haut tief in den Oberschenkel bohrte. Der Radfahrer verlor dadurch Blut, war aber ansprechbar und wurde sofort in ein Krankenhaus verbracht, sodass vor Ort keine weiteren Maßnahmen getroffen werden konnten. Weitere Personen waren nicht am Unfall beteiligt. Ein Bekannter des Verunfallten hatte den Vorfall beobachtet.

