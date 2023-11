Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Brand löst Großeinsatz aus; Polizei sucht Hinweisgeber

In Brand geraten ist am Dienstagabend ein Gebäude in Neuenbürg.

Nach bisherigem Kenntnisstand geriet am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein Scheunengebäude in der Mühlstraße in Brand. Eine Anwohnerin hatte die Brandentstehung bemerkt und den Notruf gewählt. Eilig alarmierte und anfahrende Kräfte der Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort fest, dass ein Scheunenanbau eines derzeit nicht bewohnten Hauses in Brand stand. Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Deren Bewohner wurden dennoch vorsorglich aus den Gebäuden gebracht. Die Garage und die Scheune brannten nahezu vollständig ab. Verletzt wurde nach derzeitigen Informationen niemand. Wie hoch der Schaden am betroffenen unbewohnten Haus ist, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden. Durch das Brandgeschehen kam es in Neuenbürg zu starken Rauch- und Geruchsbelästigungen, weshalb über mehrere Kanäle Anwohner aufgefordert wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Aufgrund der Vielzahl von Rettungskräften am Brandort musste die Wildbader Straße an den Abzweigen zur Waldrennacher Steige und der Markstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Feuerwehren der umliegenden Gemeinden sowie aus Pforzheim waren mit etwa 120 Mann im Einsatz. Zusätzlich waren Kräfte des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerkes mit mehreren Dutzend Personen vor Ort. Vorsorglich wurde durch einen Energieversorger der Strom in diesem Bereich bis zum Abschluss der Löscharbeiten abgestellt. Die Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07082 79120 beim Polizeirevier in Neuenbürg zu melden.

