Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen; Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots)

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen ist es am Mittwoch letzter Woche am Bahnhof in Horb gekommen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen schlugen am Mittwoch, den 08.11.2023, gegen 16:55 Uhr mehrere junge Männer vor dem Bahnhof aufeinander ein. Hierbei wurde offenbar auch ein Teleskopschlagstock eingesetzt. Einer der Beteiligten begab sich nach der Auseinandersetzung in einen BMW, welcher von einer männlichen, auffallend korpulenten Person gelenkt wurde und entfernte sich von der Örtlichkeit. Da sich im Laufe der bisherigen Ermittlungen, die vom Bezirksdienst des Polizeireviers in Horb geführt werden, weitere noch offene Fragen ergaben, werden Zeugen, die den Vorfall beobachteten und sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07451 960 beim Polizeirevier in Horb zu melden.

