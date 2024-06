Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diverse Einsätze aufgrund des Unwetters

In der Nacht vom 29.06. auf den 30.06. mussten Beamte der PI Bad Kreuznach gleich mehrfach ausrücken, da es zu witterungsbedingten Einsätzen kam. In Gutenberg auf der L239 fiel ein Baum auf die Straße und blockierte die Fahrspur. Die freiwillige Feuerwehr Wallhausen traf hier zeitgleich mit den Beamten ein und entfernte den Baum. In KH-Planig wurde bei einer Firma ein Einbruchalarm ausgelöst. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Dies dürfte auf die Sturmböen zurückzuführen sein. Weiterhin fiel auf der L236 bei Rüdesheim ein Bauzaun auf die Straße. Dieser wurde durch die Streife von der Fahrbahn geräumt. Im Brückes staute sich Wasser aufgrund verstopfter Gullys derart, dass die Streife die Gefahrenstelle absichern musste, bis der Bauhof die Verstopfungen lösen konnte. Auch in der Gensinger Straße, in der Nähe der B41-Auffahrt, kam es zu verstopften Gullys, sodass die rechte Fahrbahn in Fahrtrichtung B41 gesperrt werden musste. Auch hier sorgte der Bauhof für Abhilfe. Ebenso musste eine Streife zur L242 zwischen Schweppenhausen und Stromberg ausrücken, weil ein Baum auf der Straße lag. Dieser wurde jedoch schon vor Eintreffen der Beamten von der Fahrbahn geräumt. Auf dem Weg zu diesem Ereignis konnte die Streife noch feststellen, dass die K49 kurz vor Windesheim komplett von einem umgefallenen Baum blockiert wurde. Auch hier half die Freiwillige Feuerwehr aus und beseitigte die Gefahrenstelle.

