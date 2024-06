POL-VIE: Kreis Viersen: Ihr Auto ist kein Tresor - acht gemeldete Diebstähle seit Montagmorgen

Niederkrüchten-Dam (ots) - Am Montag gegen 11 Uhr ist ein 83-jähriger Autofahrer auf dem Steinkenrather Weg am Ortsausgang Dam von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Mönchengladbacher war von Elmpt aus in Richtung Dam unterwegs gewesen. Er gibt an, sich plötzlich schlecht gefühlt und das Bewusstsein verloren zu haben. Erst, als sein Auto mit einem Baum auf der linken Straßenseite kollidiert ...

