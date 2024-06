Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kollision mit Baum nach möglichem medizinischem Notfall

Niederkrüchten-Dam (ots)

Am Montag gegen 11 Uhr ist ein 83-jähriger Autofahrer auf dem Steinkenrather Weg am Ortsausgang Dam von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Mönchengladbacher war von Elmpt aus in Richtung Dam unterwegs gewesen. Er gibt an, sich plötzlich schlecht gefühlt und das Bewusstsein verloren zu haben. Erst, als sein Auto mit einem Baum auf der linken Straßenseite kollidiert war, sei er wieder zu sich gekommen. Ein Zeuge, der mit seinem Auto in umgekehrter Fahrtrichtung unterwegs war, konnte gerade noch in den Seitenstreifen ausweichen, so dass es nicht zu einem Zusammenstoß der beiden Autos kam. Rettungskräfte brachten den 83-Jährigen verletzt in ein Krankenhaus, die Landstraße war während der Unfallaufnahme in beide Fahrrichtungen bis gegen 12.15 Uhr gesperrt. /hei (443)

