POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Brand in Schrottbehälter beschädigt Hauswand

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Zwischen 16 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstagmorgen ist bei einem Feuer die Außenwand einer Lagerhalle an der Bischof-Peters-Straße in Kaldenkirchen beschädigt worden. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte am Samstagmorgen, dass die Wand beschädigt ist und begab sich auf Spurensuche. Er stellte fest, dass ein Staubsauger, der sich in dem Schrottbehälter befunden hatte, verbrannt war. Durch diesen Brand war die Fassade der Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen worden. Da nach dem derzeitigen Stand er Ermittlungen nicht auszuschließen ist, dass jemand den Staubsauger oder anderen Inhalt des Schrottbehälters angezündet hat, suchen die Ermittelnden nun Zeuginnen oder Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen rund um das Gelände an der Bischof-Peters-Straße gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 021627377-0. /hei (440)

