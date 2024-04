Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrssicherheitswoche in Bad Nenndorf und Rodenberg - 107 Verstöße

Bad Nenndorf (ots)

Verkehrssicherheitswoche in Bad Nenndorf und Rodenberg (He.) In der vergangenen Woche wurde eine Verkehrssicherheitswoche im Bereich der Polizei Bad Nenndorf durchgeführt. Bei der Verkehrsüberwachung wurde das Hauptaugenmerk auf die Hauptunfallursachen gelegt. Bei diesen Ursachen handelt es sich um überhöhte Geschwindigkeit und Ablenkung im Straßenverkehr, wie Handynutzung Es wurden 107 Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht, darunter 2 Fahrverbote. Es wurde die Geschwindigkeit an Orten durchgeführt, die zu Unfallschwerpunkten gehören. Zudem wurde eine Person festgestellt, die mit Haftbefehl gesucht wurde. Im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche wurde auch die Fahrradprüfung an der Grundschule Berlin unterstützt, dort wurden die Fahrräder der Grundschüler auf Verkehrssicherheit überprüft. Unter den Überprüften Fahrzeugen waren neben PKW und LKW auch E-Scooter und Fahrräder. Hier ist sind bei den Fahrradfahrern 5 Anzeigen und bei den E-Scooterfahrern 6 Anzeigen gefertigt worden. Die Meisten Verstöße hier "Handynutzung während der Fahrt" und "falsche Fahrbahnbenutzung" (sogenannte Geisterradler).

