POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (Oth) Am Montag, den 15.04.2024, ereignete sich zwischen 11:30 Uhr und 16:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Bremer Straße in Uchte. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Daimler-Benz eines 60-jährigen Uchters. An dem Daimler entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Anhand der am Unfallort aufgefundenen Spuren geht die ...

mehr