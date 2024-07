Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Pressemeldung Brand Seesbach

Bad Kreuznach

Am Freitagmittag, den 12.07.2024 kam es zu einem Brandgeschehen eines Wohnhauses mit angrenzendem Scheunenkomplex in der Felsenstraße der Gemeinde Seesbach. Der Scheunenkomplex aus dem Jahr 1860 und Teile des Wohnhauses brannten vollständig aus. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Ein technischer Defekt war laut Brandsachverständigten nicht brandursächlich. Die Ermittlungen dauern noch an.

