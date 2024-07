Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 13. Juli 2024, 00:00 Uhr, bis Sonntag, 14. Juli 2024, 09:30 Uhr, verschafften sie sich Zutritt, indem sie sich auf ein Terrassendach des Hauses in der Straße "Vor dem Feld" begaben und von dort auf ein Fenster einwirkten und gewaltsam öffneten. Ob sie bei der Suche nach Wertgegenständen Erfolg hatten, steht noch nicht fest. Der entstandene Schaden beträgt aber mindestens 1.000 Euro.

Wer am Wochenende verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

