POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr +++ Mitfahrer unerlaubt im Bundesgebiet und zur Festnahme ausgeschrieben

Delmenhorst (ots) - Im Stadtgebiet Nordenhams kam es sowohl in der Nacht von Freitag, 12.07.2024, auf Sonnabend, 13.07.2024, als auch in der Folgenacht zu Sachbeschädigungen an Buswartehäuschen, wodurch hoher Sachschaden entstanden ist. Nachdem in der ersten Nacht die Scheiben der Häuschen in der ...

mehr