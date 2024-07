Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Buswartehäuschen in Nordenham beschädigt ++ hoher Sachschaden ++ Zeugenaufruf

Im Stadtgebiet Nordenhams kam es sowohl in der Nacht von Freitag, 12.07.2024, auf Sonnabend, 13.07.2024, als auch in der Folgenacht zu Sachbeschädigungen an Buswartehäuschen, wodurch hoher Sachschaden entstanden ist. Nachdem in der ersten Nacht die Scheiben der Häuschen in der Martin-Pauls-Straße, der Friedrich-Ebert-Straße, der Hafenstraße, der Oldenburger Straße und der Stadländer Straße zerstört worden waren, waren in der zweiten Nacht vier Häuschen in der Butjadinger Straße und an der B 212 in Hoffe von gleichgelagerten Sachbeschädigungen betroffen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Personen, die in dieser Sache Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/26940 in Verbindung zu setzen.

