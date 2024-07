Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eisdiele und Zigarettenautomat in Wardenburg Ziele von Ein- bzw. Aufbruch ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Freitag, 12.07.2024, auf Sonnabend, 13.07.2024, waren in Wardenburg eine Eisdiele an der Oldenburger Straße sowie ein Zigarettenautomat im Tannenweg das Ziel eines Ein- bzw. Aufbruchs. Nachdem sich gewaltsam Zutritt zur Eisdiele verschafft worden war, wurde aus den Räumlichkeiten ein Geldbetrag in bislang unbekannter Höhe entwendet. Der Versuch, einen Zigarettenautomaten im Zeitraum von 03:30-04:00 Uhr im Tannenweg aufzuflexen, wurde aufgrund eines aufmerksamen Anwohners erfolglos abgebrochen. Personen, die zu einer der beiden Taten Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wardenburg unter der Rufnummer 04407/716350 in Verbindung zu setzen.

