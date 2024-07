Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Streugutkasten zerstört und Baum beschädigt

Hüffelsheim (ots)

Am Mittwoch, 24. Juli, zwischen 7 Uhr und 14.25 Uhr, zerstörte ein unbekanntes Fahrzeug einen Streugutkasten und beschädigte einen Baum in der Powundener Straße in Hüffelsheim. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher an die Polizei Bad Kreuznach unter 0671-88110.

