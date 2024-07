Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gebäude in Flammen

Am Donnerstag starb eine Bewohnerin bei einem Brand in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr wurde der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Grabenstraße gemeldet. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss brach das Feuer aus. Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr eine leblose Frau in der Wohnung, wo das Feuer ausbrach. Hierbei handelte es sich um die 56-jährige Bewohnerin. Der vor Ort befindliche Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Weitere Bewohner des Gebäudes kamen nicht zu Schaden. Sie konnten rechtzeitig ihre Wohnungen verlassen und kamen die Nacht woanders unter. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt.

