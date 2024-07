Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Börslingen - Zwei Radfahrer von Sportgruppe stürzen

Am Mittwoch kamen sich Radsportkollegen bei Börslingen ins Gehege und stürzten auf die Straße. Ein 65-Jähriger musste ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Kurz nach 20 Uhr waren die Radfahrer mit ihren Rennrädern auf der L1232 von Nerenstetten in Richtung Nennstetten unterwegs. Die Vereinskollegen fuhren in der Dreiergruppe hintereinander. Auf Höhe der Abzweigung Märkleshöfe soll sich ein 58-Jähriger auf Zuruf des hintersten Fahrers umgedreht haben. Der vorderste Fahrer, ein 65-Jähriger, hatte den Schrei bezüglich der geänderten Fahrtroute offenbar nicht mitbekommen und verlangsamte seine Fahrt zum Abbiegen. Da er in diesem Moment seinen Blick nicht nach vorne gerichtet hatte, fuhr der 58-Jährige dem vorausfahrenden 65-Jährigen auf. Während der Dritte im Bunde noch ausreichenden Abstand hatte und rechtzeitig anhalten konnte, stürzten die Radfahrkollegen zu Boden. Dabei zog sich der 65-jährige Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Auffahrer blieb unverletzt, sein Rennrad unbeschädigt. Die Polizei Ulm-Mitte hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Cube Rennrad auf rund 200 Euro. Eine Angehörige kümmerte sich um das Sportgerät.

++++1404566(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell