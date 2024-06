Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Pizzabrötchen in Mikrowelle löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund verkohlter Pizzabrötchen kam es am Donnerstag, 13.06.2024 gegen 15.00 Uhr in der Wehratalstraße. Zwei Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren beabsichtigten, sich Pizzabrötchen in der Mikrowelle warm zu machen. Dabei wählten sie die falsche Zeit und die Brötchen fingen an zu kokeln. Beim Öffnen der Mikrowelle entwich der Rauch, woraufhin der Rauchmelder ausgelöst wurde. Ein aufmerksamer Bauarbeiter, welcher in der Nähe beschäftigt war, rief die Feuerwehr. Die beiden Kinder sind auf die Terrasse geflüchtet und wurden nicht verletzt. Offenes Feuer entstand nicht. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr lediglich belüftet. Sachschaden entstand keiner. Die Wehratalstraße wurde aufgrund des Feuerwehreinsatzes gesperrt. Neben der Polizei und den Feuerwehren Wehr und Öflingen waren auch der Rettungsdienst und das Ordnungsamt vor Ort.

md/tb

