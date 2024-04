Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Schwarzes Kleinkraftrad entwendet

Zeugen im Rahmen der Ermittlungen gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (18. April 2024), 23:00 Uhr und Freitag (19. April 2024), 07:00 Uhr wurde am Windmühlenweg in Emmerich ein Kleinkraftrad entwendet. Der 20-jährige Halter hatte das schwarze Kleinkraftrad (Hersteller: Piaggio / Modell: TEC) in unmittelbarer Nähe zu einem Mehrfamilienhaus abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert gehabt. Nach Bekanntwerden des Diebstahls des schwarzen Kleinkraftrads, welches zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen 667NCB trug und blaue Applikationen an den Griffen hatte, informierte der Halter die Polizei.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

