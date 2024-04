Emmerich am Rhein (ots) - Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Freitag, 19. April 2024, 15:30 Uhr, bis Samstag, 14:30 Uhr, einen geparkten Skoda. Der Skoda Fabia parkte in einer ausgezeichneten Parkfläche am Fahrbahnrand der Sprickmann-Kerkernick-Straße vor der Kreuzung zur Gerhard-Storm-Straße. Der Unbekannte beschädigte die Fahrerseite und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. ...

