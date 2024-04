Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich: Zwei Personen versterben an der Unfallstelle

Kleve-Kellen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (19. April 2024) kam es gegen 00:25 Uhr im Kreuzungsbereich der Emmericher Straße / Klever Ring zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein mit vier Personen besetzter weißer Renault Traffic die Emmericher Straße (B220) aus Fahrtrichtung Steinstraße kommend in Fahrtrichtung Klever Innenstadt. Im Kreuzungsbereich Emmericher Straße / Klever Ring kam es dann zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und einer von rechts kommenden Sattelzugmaschine mit Anhänger (Mercedes Actros). Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Renault Traffic, welcher zum Unfallzeitpunkt mit vier Personen besetzt war, gegen eine Hauswand geschoben. Ein 22-jähriger Rumäne sowie 34-jähriger Rumäne erlagen Ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Eine 24-jährige Frau aus Ungarn wurde schwerstverletzt und schwebt zum aktuellen Zeitpunkt in Lebensgefahr. Ein 48-jähriger Pole, welcher Fahrer des Wagens war, schwerverletzt. Der Fahrer der Sattelzugmaschine, ein 31-jähriger Mann aus Much, wurde mit schweren Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz der Kreispolizeibehörde Kleve benachrichtigt, während das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Düsseldorf an der Unfallstelle eingesetzt wurde. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war der Kreuzungsbereich der Emmericher Straße / Klever Ring weiträumig bis 10:30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

