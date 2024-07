POL-DU: Duissern: Polizeihund findet mutmaßliche Einbrecher im Gebüsch

Duisburg (ots) - Weil ein 21-Jähriger samt Beifahrerin in der Nacht auf Dienstag (9. Juli) auf der Duisburger Straße in Höhe der Straße am Inzerfeld auffällig mit seinem Auto fuhr, hielten ihn um 1:47 Uhr Polizisten an. Der junge Mann bewahrte für die Beamten sichtbar in seinem Wagen Utensilien für den Gebrauch von Betäubungsmitteln und schwarze Luftballons auf und seine weibliche Begleitung hatte Lachgas dabei . ...

