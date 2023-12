BPOLI-KA: Festnahme am Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) - Dienstagnacht (5. Dezember) hat ein 27-Jähriger am Karlsruher Hauptbahnhof versucht einen Reisenden zu bestehlen. Hierbei griff der Tatverdächtige in den Rucksack des Geschädigten. Die Bundespolizei nahm den Mann später fest. Gegen 23 Uhr beobachtete eine Streife der Bundespolizei in der Haupthalle, wie der 27-jährige aus Marokko stammende Tatverdächtige einem Reisenden in dessen Rucksack griff. ...

