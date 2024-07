Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Polizei hatte den richtigen Riecher - Drogenfund

Duisburg (ots)

Weil ein 21-Jähriger samt Beifahrerin in der Nacht auf Dienstag (9. Juli) auf der Duisburger Straße in Höhe der Straße am Inzerfeld auffällig mit seinem Auto fuhr, hielten ihn um 1:47 Uhr Polizisten an.

Der junge Mann bewahrte für die Beamten sichtbar in seinem Wagen Utensilien für den Gebrauch von Betäubungsmitteln und schwarze Luftballons auf und seine weibliche Begleitung hatte Lachgas dabei . Er stimmte freiwillig einer Durchsuchung seines Gefährtes zu.

Das Ergebnis: Eine lose Fahrzeug-Innenraumverkleidung und ein Drogenfund. Womöglich steckt noch mehr dahinter? Deshalb stellte die Polizei das Auto sicher, um den Wagen im Nachgang genauer unter die Lupe nehmen zu können.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Fahrers erlassen. Auch hier wurden die Beamten fündig. Nun muss er sich mit einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln auseinandersetzen. Sein Drogenvortest war im Übrigen negativ.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell