Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Radfahrer bedroht andere Verkehrsteilnehmer

Duisburg (ots)

Am Sonntagabend (7. Juli, 20:25 Uhr) rückten zahlreiche Streifenwagen zur Elisabethstraße aus, weil ein Unbekannter andere Verkehrsteilnehmende mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht haben soll. Mehrere Zeugen schilderten den Einsatzkräften, dass der Mann zuvor auf einem Fahrrad in Schlangenlinien die Elisabethstraße entlang fuhr und auf dem Kirchweg in einem Mehrfamilienhaus verschwand. Hierbei soll der Radfahrer in Begleitung einer Frau gewesen sein.

Weil die Polizei zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen musste, dass es sich bei dem beschriebenen Gegenstand womöglich um eine echte Schusswaffe handelt, umstellten Einsatzkräfte das Wohnobjekt und leiteten den Verkehr ab.

Noch bevor angeforderte Spezialeinheiten eingetroffen waren, verließ ein Mann (37), auf den die Beschreibung des Tatverdächtigen zutraf, in Begleitung seiner Ehefrau (38) das Haus und wurde von Polizisten überwältigt.

Im Rahmen einer durch die Staatsanwaltschaft Duisburg angeordneten Durchsuchung der Wohnung und der Kellerräume fanden die Ermittler Softair-, CO2-Pistolen sowie Betäubungsmittel und stellten alles sicher.

Weil der 37-Jährige Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte, ordnete der zuständige Staatsanwalt auch die Entnahme von zwei Blutproben an.

Der Mann muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Bei dem Einsatz wurden weder Unbeteiligte, noch der Tatverdächtige oder Einsatzkräfte verletzt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell