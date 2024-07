Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Schüsse auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Auf einem Parkplatz an der Mühlenweide (Dammstraße) sollen in der Nacht zum Montag (8. Juli, 1:20 Uhr) mehrere Schüsse gefallen sein. Ein bislang Unbekannter habe auf einen VW Tiguan gezielt, der mit fünf jungen Männern (22 bis 23 Jahre alt, deutsch/irakische und syrische Staatsangehörigkeit) aus Bochum besetzt war. Der Beifahrer des Verdächtigen habe das Auto außerdem mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Verletzt wurde niemand. Das Duo flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Sie sollen in einem weißen Auto mit Wittener Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Die Hintergründe der Tat, die Frage, ob es eine Vorgeschichte gegeben hat sowie die Identität der flüchtigen Männer sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Experten der Spurensicherung haben den Tatort und den Tiguan auf Spuren untersucht und Projektile sichergestellt. Hinweise, dass es sich um Streitigkeiten im Clan- oder Rockermilieu handeln könnte, liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem weißen Fluchtauto aus Witten und den Verdächtigen machen können: Sie werden auf 25 bis 32 Jahre und 1,80 bis 1,90 Meter Größe geschätzt. Beide sollen eine kräftige Statur, dunkle Augen, einen schwarzen Vollbart und schwarze Haare mit rasierten Seiten haben. Einer von ihnen habe ein schwarzes T-Shirt mit einer Türkeiflagge und blaue Einmalhandschuhe getragen; sein Komplize ein weißes Fußballtrikot der türkischen Nationalmannschaft. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

