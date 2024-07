Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Duisburg (ots)

Am Sonntagmorgen (07.Juli., 4:16 Uhr) nahm die Polizei in der Innenstadt zwei Männer fest, die laut eines Zeugen versucht haben sollen, in eine Bäckerei einzubrechen. Der Melder habe Geräusche wahrgenommen, die beiden Verdächtigen gesehen und daraufhin die Polizei verständigt. Bei der polizeilichen Überprüfung des Duos kam heraus, dass gegen einen der Männer bereits ein Haftbefehl wegen eines zurückliegenden schweren bewaffneten Diebstahls vorliegt. Beide Verdächtigen wurden vorläufig fest genommen. Der per Haftbefehl gesuchte Mann wurde in eine JVA überstellt, beide müssen sich nun mit einem Strafverfahren auseinander setzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell