Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Zwei Schwerverletzte nach Autounfall

Duisburg (ots)

Am Sonntag (07. Juli) kam es in den frühen Morgenstunden (5:40 Uhr) auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Lange Kamp / Lehnhofstraße zu einem Autounfall mit zwei Schwerverletzten. Einem Augenzeugen zufolge sei ein 44-Jähriger in seinem Ford über eine rote Ampel gefahren und mit einem Volkswagen (Fahrer, 36) zusammengestoßen.

Da er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand und ein vorläufiger Test positiv war, wurde ihm später eine Blutprobe entnommen. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr verkehrstauglich und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell