Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Festnahme nach Inverkehrbringen von Falschgeld (02.09.2024)

VS-Schwenningen / Schwarzwald Baar Kreis (ots)

Umfangreiche Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei Villingen-Schwenningen haben nun zur Festnahme eines Betrügers geführt. Einen 25-jähriger Mann, der im Landkreis Tuttlingen wohnt, nahmen die Beamten fest, nachdem auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz ein Richter des Amtsgerichtes Konstanz einen Durchsuchungsbeschluss und Haftbefehl erließ. In seiner Wohnung fanden sie eine größere Menge Falschgeld und eine erlaubnispflichtige Waffe. Dem Mann wird vorgeworfen in mindestens 20 Fällen im Schwarzwald Baar Kreis und Landkreis Tuttlingen Falschgeld in Verkehr gebracht zu haben. Im Anschluss der Durchsuchung der Vorführung beim Gericht Villingen-Schwenningen brachte ihn die Polizei in eine Justizvollzugsanstalt.

