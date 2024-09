Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Ein leicht verletzter Radfahrer nach Unfall auf der Stadionstraße

Donaueschingen (ots)

Ein leicht verletzter Radfahrer ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstag auf der Kreuzung Stadion- und Fürstenbergstraße passiert ist. Ein 55-Jähriger fuhr mit einem Dacia auf der Fürstenbergstraße und bog nach links auf die Stadionstraße in Richtung des Kreisverkehrs ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 57-jährige Radfahrer, der auf der vorfahrtsberechtigten Stadionstraße ebenfalls in Richtung Kreisverkehr fuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radler und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell