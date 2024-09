Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizeibeamte stellen Ladendieb - Tatverdächtiger verletzt sich selbst bei vorläufiger Festnahme

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Poststraße

11.09.2024, 17.50 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde ein 18 Jahre alter Ladendieb, ohne festen Wohnsitz, von Polizeibeamten in der Poststraße in Wolfsburg wiedererkannt und vorläufig festgenommen. Dabei fügte sich der Tatverdächtige eigenständig Verletzungen zu.

Im Rahmen einer Fahndung zu einem kurz zuvor begangenen Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Fußgängerzone, erkannte eine Zivilstreife der Wolfsburger Polizei den 18-jährigen Tatverdächtigen vor einem Discounter am Nordkopf.

Beim Erkennen der Polizeibeamten ergriff der Tatverdächtige die Flucht, dabei führte er einen E-Scooter mit sich. Ein Polizeibeamter nahm zu Fuß die Verfolgung auf und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Der Flüchtende ignorierte dies und versuchte während des Laufens sein Tempo zu erhöhen und auf den Roller zu springen. Als ihm dies nicht gelang, ließ er den Scooter fallen und lief weiter in Richtung Poststraße.

Als der 18-Jährige einen weiteren Streifenwagen entdeckte, lief er weiter in Richtung der Bahnhofpassage, kam dort jedoch einer erneuten Aufforderung zum Stehenbleiben nach. Der 18-Jährige zeigte ein aufgebrachtes und aggressives Verhalten, so dass ihm zunächst Handfesseln angelegt werden mussten. Der bis dahin namentlich nicht bekannte Tatverdächtige wurde zu einem Streifenwagen zwecks Transport zur Dienstelle geführt. Als er an dem Streifenwagen stehend durchsucht werden sollte, schlug der 18-Jährige plötzlich und unvermittelt seinen Kopf gegen das Dach des Streifenwagens. Ein Beamter zog ihn daraufhin vom Fahrzeug weg und brachte ihn mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden, um den Tatverdächtigen von weiteren Selbstverletzungen abzuhalten. Bevor der 18-Jährige richtig festgehalten werden konnte, schlug er seinen Kopf auf den Asphalt. Der 18-Jährige wurde nun mehreren Polizeibeamten festgehalten, bis sich der Mann langsam beruhigte und der Polizeiwache zugeführt. Dort konnten die Personalien des 18-Jährigen festgestellt werden.

Nach eigenen Angaben hatte der Tatverdächtige Drogen konsumiert. Ein freiwillig durchgeführter Test verlief positiv. Da der 18-Jährige über Schmerzen klagte, wurde ein Rettungswagen gerufen. Nach einer medizinischen Untersuchung stellte sich heraus, dass er nicht weiter behandelt werden musste. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Tasche wurde das Diebesgut von dem Diebstahl aufgefunden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell