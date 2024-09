Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fußballbundesligapartie am kommenden Wochenende - Polizei gibt Verkehrshinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 14.09.2023

Am kommenden Samstag, den 14.09.24, findet das Bundesligaspiel des VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt in der Volkswagen Arena in Wolfsburg statt. Aufgrund des laufenden Aufbaus der Internationalen Zuliefererbörse (IZB) stehen im Allerpark nur geringe Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Aktuell kann somit nur in Teilbereichen des P3 sowie auf den Parkplätzen P5 und P6 geparkt werden.

Auswärtigen Besuchern wird geraten, frühzeitig anzureisen und insbesondere den ausgeschilderten "Park and Ride"-Service am VW-Parkplatz Tor Nord zu nutzen. Hier stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Darüber hinaus kann durch die Nutzung der Shuttle-Busse eine entspannte An- und Abreise gewährleistet werden.

Örtlichen Besuchern wird dringend empfohlen, den ÖPNV oder Fahrräder zu nutzen oder zu Fuß zu gehen.

