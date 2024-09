Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung - zwei Personen verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Kleiner Katthagen

08.09.24, 19:00 - 19:12 Uhr

Am vergangenen Sonntagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Straße Kleiner Katthagen in Helmstedt.

Eine größere Personengruppe wirkte hierbei mittels Schlägen und Tritten auf das am Boden liegende, männliche Person ein und verletzte sie schwer. Das Opfer wurde in der Folge mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum gebracht. Eine weitere Person wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls leicht verletzt.

Vor dem Eintreffen der Polizei hatte sich die unbekannte Personengruppe bereits in Richtung der Straße Gröpern entfernt.

Die Polizei in Helmstedt sucht nun weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter er Rufnummer 05351-5210 mit der Polizei in Helmstedt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell