POL-WOB: Unbekannte stehlen Felgen von PKW

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Allerpark 08.09.24, 00:43 Uhr In der Nacht zum Sonntag geriet ein PKW im Allerpark in Wolfsburg auf bislang unbekannte Art und Weise in Vollbrand. Eine aufmerksame Zeugin verständigte sofort die Feuerwehr, als sie den auf dem Rondell am Parkplatz P3 geparkten und in Flammen stehenden VW Up feststellte. Sowohl Feuerwehr- als auch Polizeikräfte machten sich umgehend auf den Weg zum Brandort. ...

mehr